“Estou vivo”, diz sertanejo Milionário após AVC e boatos sobre morte

O cantor Romeu Januário de Matos, o Milionário, da dupla sertaneja Milionário & José Rico, postou neste domingo, 2, em suas redes sociais, um vídeo para tranquilizar os fãs. O artista foi internado na UTI do hospital Beneficiência Portuguesa, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, após sofrer um AVC isquêmico.

Recuperado e já em casa, Milionário avisou aos fãs que está bem de saúdo e que “não morreu”. “Quero dizer para vocês que estão passando por aqui que eu estou muito bem. Estou com saúde, graças a Deus. É notícia falsa, viu? Estou vivo e cantando muito”, disse.

Milionário formou dupla com José Rico, que morreu em 2015, aos 68 anos. Nos anos seguintes, Milionário seguiu na estrada com o cantor Marciano até a morte dele, em 2019.

