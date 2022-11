Erasmo Carlos, o roqueiro que foi rebelde até o fim

Se fosse possível apontar o local exato de nascimento do rock and roll no Brasil, provavelmente seria o bar Divino, na esquina da Haddock Lobo com a Matoso, na Tijuca, no Rio de Janeiro. No fim dos anos 1950, o boteco era o point de uma turma enérgica formada por jovens como Tim Maia, Roberto Carlos, Jorge Ben Jor e Erasmo Carlos — nomes que, hoje, dispensam apresentações. Desses quatro, porém, apenas Erasmo Carlos se manteria fiel até o fim às raízes roqueiras. Seu último disco, O Futuro Pertence à… Jovem Guarda, lançado neste ano, ganhou recentemente o Grammy Latino de melhor álbum de rock brasileiro. Internado às pressas com um quadro de inflamação generalizada na camada interna da pele, no hospital Barra D’Or, no Rio, na terça-­feira 22, Erasmo Carlos não resistiu aos problemas de saúde que se acumulavam, e morreu aos 81 anos. Há menos de um mês, o artista comemorou uma alta hospitalar, após internação com um quadro de síndrome edemigênica. Em 2021, em entrevista a VEJA, revelou que tratava também de um tumor no fígado. “Me vejo como um menino, mas a parte física que não me obedece”, disse.

Erasmo Carlos – Gigante Gentil

Erasmo Esteves, seu nome de batismo, nasceu em 5 de junho de 1941, na Tijuca. Foi a paixão pelo Vasco da Gama — e também pelo rock — que o uniu a Roberto Carlos, um jovem capixaba, craque no violão e muito afinado, que havia se mudado alguns anos antes para o bairro. Sem dinheiro para comprar uma vitrola, Erasmo frequentava uma gravadora independente com um amigo, onde conseguia ouvir os lançamentos. O dono, percebendo o talento dele para a música, sugeriu que fizesse uma versão em português de Splish Splash, fenômeno do rockabilly americano. A letra em português, que nada tem a ver com a original, batizou o segundo álbum de Roberto Carlos, de 1963, tornando-se um hit. “Quando comecei a ganhar dinheiro, eu pensei: ‘Por que não escrever minhas próprias letras?’”, disse Erasmo sobre o sucesso repentino. Dois anos depois, a amizade com Roberto e a cantora Wanderléa foi compartilhada com o restante do país no programa Jovem Guarda, da TV Record, atração que marcou época.

Continua após a publicidade

Erasmo logo ganhou o apelido de Tremendão, uma gíria para rapaz boa-­pinta. Com o fim da atração, em 1968, ele e Roberto seguiram carreira-solo, mantendo a amizade e também a parceria musical. São da dupla composições memoráveis como É Preciso Saber Viver, Além do Horizonte, Detalhes e Sentado à Beira do Caminho. Ao contrário do parceiro, que se acomodou na música romântica, nunca deixou de ser um artista inquieto e aberto a novas ondas, mas sem nunca tirar um pé do rock. Com o álbum Carlos, Erasmo (1971), ele se firmou como ídolo do gênero. O disco cultuado contou com faixas como a polêmica Maria Joana, que, em plena ditadura militar, falava sobre o consumo de maconha. Em paralelo com a carreira de cantor, o Tremendão conquistou espaço como compositor. Prolífico, esteve envolvido na criação de mais de 750 músicas, que foram entoadas por nomes como Nara Leão, Maria Bethânia, Gal Costa e Rita Lee.

A canção no tempo – vol. 2: 85 Anos de Músicas Brasileira

Duas tragédias marcaram sua vida e, consequentemente, sua carreira. Em 1995, sua esposa, Sandra Sayonara Sayão Lobato Esteves, a Narinha, se matou, aos 49 anos, perda que o abalou profundamente. Erasmo só retomou os trabalhos nos anos 2000, até a morte do filho Alexandre Pessoal, em 2014, aos 40 anos, em um acidente de moto. Nos últimos tempos, parecia ter reencontrado a felicidade após o casamento, em 2019, com a pedagoga Fernanda Passos, a quem dedicou inúmeras declarações de amor. O gigante gentil, apelido carinhoso e literal (ele tinha 1,93 metro), foi, de fato, enorme. Adeus, Tremendão.

Publicado em VEJA de 30 de novembro de 2022, edição nº 2817

CLIQUE NAS IMAGENS ABAIXO PARA COMPRAR

Erasmo Carlos – Gigante Gentil Erasmo Carlos – Gigante Gentil

A canção no tempo – vol. 2: 85 Anos de Músicas Brasileira A canção no tempo – vol. 2: 85 Anos de Músicas Brasileira

*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon, em que recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio de seus sites. Isso não altera, de forma alguma, a avaliação realizada pela VEJA sobre os produtos ou serviços em questão, os quais os preços e estoque referem-se ao momento da publicação deste conteúdo.