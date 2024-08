Entenda a ruidosa polêmica em torno do show-tributo a Marília Mendonça

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um festival em São Paulo reunirá grandes nomes da música brasileira para celebrar o legado de Marília Mendonça, morta em 2021, vítima de um acidente aéreo. Intitulado This Is Marília Mendonça, o evento acontecerá no dia 5 de outubro, no Allianz Parque, e terá como convidados Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Zé Neto & Cristiano. Os ingressos para o show já estão à venda na plataforma R2.

A ausência de amigos próximos da homenageada na programação do festival, contudo, deixou os fãs preocupados. As irmãs Maiara & Maraisa, que gravaram o álbum Patroas com Marília em vida, disseram que recusaram o convite para a apresentação porque não suportariam a emoção de estar no palco sem a companheira ao lado.

“Tem muita gente questionando nossa ausência no This is Marília Mendonça. Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour Festa das Patroas, foi no Allianz que sonhamos subir as três no palco e seria no Allianz que iríamos realizar o projeto de nossas vidas”, afirmou a dupla em um comunicado enviado à imprensa. “Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas esta ainda não nos sentimos capazes. Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marília é algo acima do suportável para nós, como seres humanos. Não temos dúvida que será um evento lindo e terá todo nosso apoio.” A decisão não agradou a mãe da cantora, Ruth Dias, que deixou de seguir a dupla nas redes sociais.

Outra falta sentida no evento será a da dupla Henrique & Juliano. Os sertanejos também mantinham uma relação próxima com Marília, mas já haviam afirmado que jamais regravariam nenhuma música da cantora e que todas as homenagens que poderiam fazer para ela já foram feitas. “Prefiro manter a história que a Marília escreveu viva do que escrever uma nova história, do que passar em cima disso, isso a gente não vai fazer”, disse Henrique em entrevista ao portal Sertanois Sertanejo. O músico também insinuou que desavenças nos bastidores do festival fizeram com que ele e o irmão recusassem o convite. “Tem algumas coisas nos bastidores assim… De como surgiu esse convite, que é melhor nem entrar nesse tema. Não estamos confortáveis em fazer parte disso”, pontuou.

Continua após a publicidade

João Gustavo, irmão caçula de Marília, comentou a polêmica em uma rede social na segunda-feira, 5. “Que a minha cabeça role, que meu sangue escorra no chão, mas a minha guerra é correr atrás de cada gota de suor que a minha irmã derramou para encher o bolso de pessoas. Esperem que vocês vão saber porque essa é a minha guerra. É isso, boa noite, na hora certa vocês vão saber de tudo, e não se assustem, o ser humano virou isso”, escreveu no X, antigo Twitter, pouco antes de desativar seu perfil.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial