Então é Natal: a tática de Simone para rejuvenescer seu velho hit; assista

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Simone lançou nesta quinta-feira, 12, um novo videoclipe para a canção Então é Natal. Lançada em 1995, no álbum 25 de Dezembro, a faixa se tornou um verdadeiro clássico natalino no Brasil, e ganhou uma nova roupagem agora, em clipe com direção de Pedro Colombo.

A artista, de 74 anos, regravou a canção e mostrou que sua voz se mantém límpida ao longo dos anos. “Gravar um videoclipe para essa música tão especial, 29 anos depois, foi uma viagem. Foi maravilhoso! Não só eu me emocionei, mas também a equipe que estava comigo na gravação. É realmente uma obra que segue tocando o coração das pessoas e levando esse sentimento para o mundo. Isso é o mais importante e me enche de alegria e gratidão”, disse a artista em comunicado oficial.

Simone decidiu gravar aquele álbum de Natal, lá em 1995, por um motivo prosaico: ela nasceu em 25 de dezembro de 1949. O trabalho foi um imenso sucesso, com cerca de 1,2 milhão de cópias vendidas e foi o primeiro disco no Brasil totalmente dedicado ao Natal. A faixa Então é Natal é uma versão em português feita por Cláudio Rabello, de um original de John Lennon e Yoko Ono, de 1971.

Muito comum nos Estados Unidos, discos e filmes natalinos pipocam nessa época do ano, sempre com novos lançamentos e a reciclagem de velhos sucessos, como hits de Mariah Carey, Michael Bublé e George Michael. A canção de John Lennon, é claro, também está entre elas. Intitulada Happy Christmas (War is Over), ela foi escrita originalmente como uma canção de protesto contra a guerra do Vietnã.

