Empresário investigado pela morte de Liam Payne pode ser absolvido

Investigado pela polícia argentina por envolvimento na morte de Liam Payne, o empresário Roger Nores, que era amigo do cantor, pode ser absolvido da acusação de tê-lo abandonado no dia do acidente que lhe custou a vida. De acordo com documentos oficiais obtidos pelo portal TMZ, Nores esteve com Payne cerca de 40 minutos antes do artista cair da sacada do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, em 16 de outubro.

O número de telefone do empresário estava registrado na reserva do quarto, mas nenhuma ligação foi atendida após a descoberta do corpo do ex-integrante do One Direction. A promotoria nacional utilizou essa informação para acusar Nores de negligência e abandono, e ele foi preso no dia 7 de novembro ao lado de um funcionário do hotel, suspeito de facilitar o acesso de Payne às drogas, e de um traficante. No entanto, o juiz responsável pelo caso determinou que apenas promotores locais poderiam realizar tal denúncia.

A morte de Liam Payne

Ex-integrante do grupo One Direction, Liam Payne morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, depois de cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. A autópsia descartou a possibilidade de suicídio e apontou que o músico estava em um estado de semiconsciência ou total inconsciência na hora da queda, causado pelo consumo de uma série de drogas. O exame descartou também o envolvimento de terceiros na morte de Liam, mas a polícia argentina investiga três homens que teriam fornecido drogas a ele e abandonado o cantor.

Quem foi Liam Payne?

Nascido em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido, Payne ficou famoso na adolescência em 2010, após entrar no reality show musical The X Factor, programa em que foi selecionado pelos jurados para formar a boy band One Direction, junto com Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik. O quinteto se tornou um dos maiores grupos musicais da década e permaneceu até 2016, quando se separou e todos seguiram carreiras solo. No mesmo ano, ele assumiu namoro com a cantora Cheryl Cole, com quem teve um filho em 2017, chamado Bear. Após o fim do One Direction, lançou o seu primeiro single solo Strip That Down. O primeiro disco, LP1, veio em 2019. Em 2021, Liam Payne se apresentou em uma festa de 15 anos em Goiânia, no aniversário da filha de um fazendeiro. Em 2023, ele se apresentaria no Brasil no festival The Town, mas cancelou o show após sofrer de uma infecção renal.

