Em show em SP, Slash tenta provar que é mais do que o guitarrista do Guns

Guitarrista virtuoso, Slash já estava tocando há mais de uma hora no palco do Espaço Unimed, em São Paulo, nesta quarta-feira, 31, quando um fã perguntou para este repórter quando ele tocaria uma música do Guns N’ Roses. Coincidentemente, Slash apresentava naquele momento Don’t Damn Me, hit menos conhecida do grupo, do álbum Use Your Illusion I (1991). “Mas eu nem sei que música é essa”, reclamou o fã, resignado, ao ser informado de que aquela seria a única concessão no repertório ao grupo mais famoso.

De fato, a grande maioria das 8.000 pessoas que foram assistir ao show de Slash com Myles Kennedy & The Conspirators, estava lá na expectativa de ouvir alguma música do Guns N’ Roses. Slash, no entanto, não enganou ninguém. O músico seguiu o mesmo set-list que apresentou em seus últimos shows, sem nenhum clássico do Guns. Na cabeça do guitarrista, se alguém quiser ouvir Guns N’ Roses, que vá ao show, já que a banda continua ativa, inclusive com a presença do próprio. Ora, em seu show solo, evidentemente, ele quer tocar canções próprias.

Justiça seja feita, havia várias pessoas cantando as músicas solo de Slash, gravadas com Myles Kennedy (vocalista do Alter Bridge), cuja parceria com o guitarrista já dura 13 anos e quatro álbuns. Tempo suficiente para formar uma base sólida de fãs. O repertório contou ainda com canções covers de Lenny Kravitz (Always On The Run), Slash’s Snakepit (Speed Parade) e Elton John (Rocket Man).

Grande estrela do show, Slash (com sua indefectível cartola) dominou a apresentação com seus solos, inclusive o tão aguardado em Wicked Stone, com quase dez minutos, permitindo ao músico demonstrar a destreza com o instrumento. Poderia ter tido algumas canções do Guns? Poderia. Fez falta? Talvez não.

Confira o set-list do show:

The River Is Rising

Driving Rain

Halo

Apocalyptic Love

Back From Cali

Whatever Gets You By

C’est La Vie

Actions Speak Louder Than Words

Always on the Run (Lenny Kravitz, Todd Kerns no vocal)

Bent to Fly

Sugar Cane

Spirit Love

Speed Parade (Slash’s Snakepit)

We Will Roam

Don’t Damn Me (Guns N’ Roses, Todd Kerns no vocal)

Starlight

Wicked Stone

April Fool

Fill My World

Doctor Alibi (Todd Kerns no vocal)

You’re a Lie

World on Fire

Bis:

Rocket Man (Elton John)

Anastasia

