Em show em SP, Paul McCartney chama Lennon de “mano” e Harrison de “parça”

Aos 82 anos, Paul McCartney deu início nesta terça-feira, 15, no estádio do Allianz Parque, em São Paulo, a mais uma série de shows no Brasil com um presente para os fãs. Pela primeira vez em solo nacional, ele tocou a canção inédita dos Beatles, Now and Then, lançada em novembro do ano passado, que utilizou tecnologias de inteligência artificial para recuperar áudios e filmagens perdidas do quarteto, inclusive a voz de John Lennon. Em um gesto de gentileza a Milton Nascimento, que assistiu ao show com as 47.000 pessoas da plateia, o DJ que entretinha a plateia antes da apresentação tocou a música Para Lennon e McCartney. Também rolou uma homenagem a Rita Lee, com a versão em português de In My Life. Nos bastidores, Milton deu a Paul um LP autografado de seu novo álbum, Milton + Esperanza.

“Esta noite vou tentar falar um pouquinho de português”, disse Paul. Ao longo da apresentação, ele ensaiou outras frases, como “O pai tá on”. Na música Hey Jude, pediu para os “manos” cantarem o refrão e, depois “as minas”. Ainda em português, dedicou a música Here Today “ao seu mano John Lennon”, e Something ao seu “parça George Harrison”.

O repertório é um caso a parte. Um músico que, antes dos 30 anos já era um “ex-beatle” tem muita música boa para tocar. Paul tenta encaixar todos seus sucessos em apresentações de três horas de duração e 37 músicas. Tem espaço para a primeira canção composta por ele e John Lennon, In Spite of All the Danger, quando eles ainda eram adolescentes, e quando a banda ainda se chamava Quarrymen, até faixas mais recentes de sua carreira solo, como Come On To Me, do álbum Egypt Station (2018). Há ainda um emocionante dueto póstumo com John Lennon na canção I’ve Gota a Feeling, em um vídeo restaurado pelo diretor Peter Jackson. Lennon surge cantando no histórico show no telhado da Apple Records, em Londres. Mas são os clássicos que o público gosta de ouvir e a maioria deles estão lá, como Drive My Car, Love Me Do, Lady Madonna, Let It Be, Hey Jude e muitos outros. A música Now and Then, no entanto, foi o ponto alto do show do músico, que já fez 36 apresentações no país desde 1990. Ao final desta nova turnê, ele terá atingido a marca de 39 shows no Brasil.

Desde 2010, quando McCartney passou a nos visitar com regularidade, já assisti a onze apresentações do música e, embora, no geral, elas sejam bastante semelhantes, cada uma é carregada de emoção. Nestes catorze anos acompanhando McCartney e nesta décima-segunda vez que o assisto ao vivo, é possível afirmar que seu maior mérito é compromisso com o público. Ele só atrasa seus shows quando o trânsito ao redor atrapalha a entrada do público. Foi justamente isso que ele fez nesta terça-feira. Paul já estava no estádio desde às 14h, mas o trânsito caótico ao redor do lugar, impediu do público de chegar na hora e a produção decidiu atrasar a apresentação em 30 minutos para dar tempo do público entrar. Outra qualidade é a reverência a própria história, apresentando suas canções da maneira como elas foram gravadas. Paul acredita que esta é uma forma de respeito ao público, que quer ouvir suas canções favoritas exatamente da maneira como elas foram gravadas, algumas, há mais de 60 anos.

Continua após a publicidade

A cada apresentação, os fãs ficam com a sensação que será a última do ex-beatle no Brasil. Aos 82 anos, vai ficando cada vez mais difícil manter a forma. Paul, no entanto, parece não sentir (tanto) os efeitos do tempo. Ele visita o Brasil desde 1990 e já passou por 12 cidades. Só em São Paulo, foram onze apresentações, no Rio de Janeiro foram seis (sendo três delas no Maracanã), e em Belo Horizonte outras quatro. Apesar das inúmeras vezes que ele veio ao país, assistir ao show de Paul McCartney é sempre uma experiência fascinante. E ainda tem mais. Nesta quarta-feira, Paul McCartney repete a dose com mais um show no Allianz Parque e, em 19 de outubro, em Florianópolis, no Estádio Ressacada. E que elas não sejam as últimas.

Setlist de Paul McCartney no Allianz Parque em 15 de outubro de 2024

Hard Day’s Night Junior’s Farm Letting Go Drive My Car Got to Get You Into My Life Come On to Me Let Me Roll It Getting Better Let ‘Em In My Valentine Nineteen Hundred and Eighty-Five Maybe I’m Amazed I’ve Just Seen a Face In Spite of All the Danger Love Me Do Dance Tonight Blackbird Here Today Now and Then New Lady Madonna Jet Being for the Benefit of Mr. Kite! Something Ob-La-Di, Ob-La-Da Band on the Run Get Back Let It Be Live and Let Die Hey Jude

Bis:

I’ve Got a Feeling Birthday Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) Helter Skelter Golden Slumbers Carry That Weight The End

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial