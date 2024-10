Eduardo Paes diz durante campanha eleitoral que U2 fará show em Copacabana

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nesta terça-feira, 1 de outubro, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), postou um vídeo em suas redes sociais como estratégia de campanha, revidando acusações do concorrente Alexandre Ramagem (PL), que criticava o envolvimento do político no show gratuito de Madonna ocorrido em Copacabana em maio de 2023. Na réplica, Paes surpreendeu ao nomear a próxima atração que se apresentará aos cariocas da mesma forma: “A partir do ano que vem, teremos mais 13 mil vagas em creches, 500 GETs e, de quebra, vamos ter U2 em Copacabana”, prometeu, sem mais detalhes.

A vinda da banda irlandesa para a famosa praia é uma antiga ambição do prefeito, já anunciada em junho deste ano. Aparentemente Bono, The Edge e os outros colegas do grupo teriam aceitado a proposta. A fala, contudo, não é confirmação inequívoca, dada a falta de pronunciamento oficial dos músicos e ao período eleitoral, repleto de propostas que podem ou não se concretizar. Se confirmada, a passagem do U2 por aqui se assemelhará a de Madonna não só pelo local, mas pelos meses de especulação anteriores à divulgação ordenada dos fatos.

A banda já veio ao Brasil cinco vezes, em 1998, 2001, 2006, 2011 e 2017. Na última, comemorava os 30 anos do disco The Joshua Tree e tinha companhia de Noel Gallagher, do Oasis. Atualmente, o U2 mantém residência na Sphere, casa de eventos em Las Vegas notória pelo formato esférico e fachada totalmente coberta por telões de LED. Ainda não é claro se o show brasileiro seria uma réplica do que apresentam por lá, ou um espetáculo inédito.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial