Ed Motta se pronuncia após demitir membro de sua banda ao vivo em show

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Ed Motta, de 53 anos, se tornou alvo de polêmica na rede X, antigo Twitter, após a repercussão negativa de seu show no festival Rock The Mountain neste domingo, 17 de novembro. Durante a apresentação, o músico se exaltou com um técnico de sua equipe por estar insatisfeito com o grave do teclado e o confrontou em frente ao público, dizendo: “Você está fora, cara, eu tinha falado que você ia ficar, mas esse é o último show que você faz”. Em resposta, a plateia o vaiou e foi ignorada. Nesta segunda, 18, então, Motta se pronunciou em um comentário de sua publicação mais recente no Instagram, pedindo desculpas pelo comportamento.

Segundo o cantor, a reação foi consequência de desentendimentos internos: “Foram menos cuidadosos e profissionais comigo. Todos recebem o mesmo cachê, e o nível dos erros cometidos hoje comprometeram a minha performance e, consequentemente, da banda. Não foi coisa simples, coisa pouca. Foi grave, sério. Mas você tem toda razão, eu deveria ter uma inteligência emocional (sangue de barata) mais aguçada. Pedi desculpas pelo ocorrido no show e peço novamente a você e a todos os presentes”. Após as ofensas, o roadie em questão tentou se aproximar do palco, mas foi afastado pelo cantor.

Membros da plateia relataram pelas redes que Ed Motta ainda teria insultado a formação musical do funcionário e dito que “qualquer um que ouve música” saberia fazer um trabalho melhor. Um deles escreveu: “Ed Motta passou de todos os limites hoje no show: ofendeu o público, tratou mal um de seus músicos e ainda teve a pachorra de querer ensinar conceitos de música para o povo, sendo que ninguém pediu nada a ele”. Apesar dos percalços, o show continuou como planejado.

Caçando aqui, achamos este vídeo que não pega a parte do ouvir música mas a demissão (?) do roadie as vaias. 👇🏽 https://t.co/NDikQcbV82 pic.twitter.com/7wBHxpjtnb — Lola Ferreira ☀️ (@lolaferreira) November 18, 2024

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial