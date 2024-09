Dia do Brasil no Rock in Rio começa com atraso e sob vaias

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Sob vaias do público, o primeiro show do palco Mundo, no sábado, 21, no Rock in Rio, começou com um atraso de cerca de 1 hora. No palco, ídolos do trap se apresentariam no dia especial dedicado apenas a artistas brasileiros. Devido ao atraso, o horário de todos os shows seguintes foram postergados. Confira a nova programação.

Quando o rapper KayBlack finalmente conseguiu subir ao palco, o show foi interrompido mais uma vez. Se apresentaram MC Cabelinho, Veigh, Ryan SP, Matuê, KayBlack, Orochi e Filipe Ret. “A gente vai esperar eles se organizarem para voltarmos ao palco. Perdão”, disse Matuê.

Na plateia, ouviam-se gritos de “começa, começa”, e a justificativa dada foi a de problemas técnicos. Alguns artistas, como MC Livinho, ficaram presos em um trânsito na Serra das Araras, após um acidente com um ônibus com atletas de um time de futebol americano do Paraná. Três atletas morreram.

Com aproximadamente 100 atrações de diferentes estilos, como trap, MPB, sertanejo, rock, rap, samba e pop, o Rock in Rio inaugurou neste sábado, 21, uma inédita programação apenas com artistas brasileiros.