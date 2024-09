Deep Purple faz apresentação de gala no Rock in Rio 2024

As mãos trêmulas de Ian Gillan, de 79 anos, ao segurar o microfone, poderiam sugerir num primeiro momento que o show do Deep Purple neste domingo, 15, no Rock in Rio, seria mais uma daquelas famigeradas turnês caça-níqueis de roqueiros quase octogenários que não sabem a hora de parar. Ledo engano. A apresentação dos britânicos foi um dos pontos altos do dia, com Gillan, Roger Glover, de 78 anos, (baixo), Ian Paice, 76 (bateria) e Don Airey, 76 (teclados) e o caçula, o guitarrista Simon McBride, de 44, na banda desde 2022, esbanjando jovialidade.

Desde a primeira música, o clássico Highway Star, o quinteto demonstrou estar bastante entrosado. Mesmo quando o microfone de Gillan falhou deixando a plateia sem ouvi-lo por quase metade da música, a banda não parou de tocar e manteve a energia lá no alto. Ajuda ainda que o Deep Purple é figurinha carimbada no Brasil, com 27 apresentações no país nos últimos 30 anos.

No Rock in Rio, a banda apresentou um setlist mesclado com hits do passado, como a imortal Smoke on the Water, com um bonito coral do público, até as faixas do novo disco =1, lançado em julho. McBride, o novo guitarrista também mostrou segurança. Ele entrou para o grupo após Steve Morse deixar o grupo para cuidar da esposa, diagnosticada com câncer. McBride tocou os difíceis solos que caracterizam o grupo.

O repertório contou ainda com A Bit On The Side, do álbum mais recente, a Space Truckin, do álbum Machine Head, de 1972, além de Hush e Black Night. O tecladista Don Airey arrancou risos da plateia ao manter uma nota no repeat em seu órgão Hammond, enquanto era servido por uma generosa taça de vinho e brindava com os fãs. Na sequência, emendou com algumas notas de Aquarela do Brasil.