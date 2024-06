Deep Purple anuncia show em São Paulo antes do Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Deep Purple anunciou nesta sexta-feira, 14, que fará show em São Paulo em 13 de setembro, dois dias antes da apresentação no Rock in Rio, em 15 de setembro. Os ingressos para o show do Rock in Rio nesta data ainda não estão esgotados. A venda de ingressos para os shows de São Paulo começam na segunda-feira, 17 de junho, pela Ticket 360.

A banda virá ao Brasil com os músicos Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey e Simon McBride. Eles trarão a turnê que celebra o 50 aniversário do álbum Machine Head, que conta com o clássico Smoke on The Water.

O show acontecerá no Espaço Unimed. Os preços dos ingressos vão de 400 reais a 700 reais.

SERVIÇO

Data: 13 de setembro de 2024 (sexta-feira)

13 de setembro de 2024 (sexta-feira) Local: Espaço Unimed – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Espaço Unimed – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda Abertura dos portões: 20h

20h Deep Purple: 22h

22h Classificação Etária: 18 (dezoito) anos desacmpanhados. Menores de 18 (dezoito) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Preços:

Pista Premium – R$ 700,00 e R$ 350,00 (meia)

Pista – R$ 450,00 e R$ 225,00 (meia)

Mezanino – R$ 750,00 R$ e 375,00 (meia)

Camarote A – R$ 850,00 e R$ 425,00 (meia)

Camarote B – R$ 800,00 e R$ 400,00 (meia)

