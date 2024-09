De baile de casamento a “vacilão”: o show de Joss Stone no Rock in Rio

Esbanjando carisma, a cantora Joss Stone abriu o coração em seu show no palco Mundo, do Rock in Rio, nesta quinta-feira, 19. Falante, ela falou como nunca e se divertiu. No repertório, ela interpretou clássicos, como Super Duper Love e Right To Be Wrong. Ela disse também que iria cantar Spoiled, uma música que não interpretava há muito tempo porque havia sido feita para o ex-namorado e ele não merecia que ela a cantasse.

Na sequência emendou um medley com hits da era disco, como Forget Me Nots, Everybody Dance, Fight the Power, Dance it Off e Got to Be Real transformando o Rock in Rio em um grande baile de formatura. Ou de casamento, já que inúmeros famosos estão renovando seus votos em uma capela montada no evento. O show poderia muito bem servir para animar a festa de casamento de Gretchen, que nesta quinta-feira, renovou pela terceira vez os votos de casamento com Esdras, seu 18º marido. Muito amor.

Em entrevista a VEJA, Joss Stone disse que novo disco seria inspirado na Dance music porque seus filhos gostam.

O momento mais divertido, no entanto, foi quando Joss Stone disse para o público que uma pessoa mau-caráter é chamada de Wanker, e perguntou no Brasil como o público traduziria a palavra. Um fã gritou “vacilão” e Joss usou a palavra em português na faixa Mr. Wankerman.

