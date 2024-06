Cópia? Novo disco de Camila Cabello é alvo de comparações com Charli XCX

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cubana Camila Cabello ganhou notoriedade mundial com canções pop entrelaçadas por ritmos latinos. Descoberta no reality X-Factor em 2012 e alçada à fama ao formar o girl group Fifth Harmony no programa, ela despontou em carreira solo com a dançante Havana, em 2017, em que canta com saudade do lugar onde cresceu por cima de uma batida de salsa. Depois de repetir a fórmula por três álbuns — Camila (2018), Romance (2019) e Familia (2022), todos embebidos da influência latina —, Camila optou por uma reformulação completa, tanto sonora quanto estética, para o disco C,XOXO, que chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira, 28.

Ao longo de 14 faixas inéditas e 32 minutos de duração, a cantora flerta com o hip-hop, a eletrônica e o hyperpop, ritmo carregado de vocais distorcidos e produção exagerada. Mais ousado e provocativo que seus projetos anteriores, o disco traz uma série de duetos com rappers incensados, como Drake — que aparece em duas faixas, Hot Uptown e Uuugly —, Lil Nas X, Playboi Carti e Yung Miami. No entanto, a nova persona de Camila não passou imune às comparações com outros artistas. Fãs apontaram semelhanças entre a cubana e Charli XCX, inglesa que fez barulho com o recém-­lançado álbum Brat — seja nas referências estéticas muito parecidas, a sonoridade do álbum e até mesmo a semelhança na capa dos discos: o uso de uma fonte simples com um fundo de uma cor só.

eu amo a camila, mas essa estética GRITA charli xcx… eu defendo que estética é universal e podemos sim nos basear em uma para criar a nossa, porém é bem nítido quando uma obra é igual a outra… torcendo pra música ser boa pelo menos https://t.co/YCmsv1ky4C — kev 〄 𐚁 (@ichlorineboy) March 27, 2024

isso aq chega a ser bizarro pic.twitter.com/QHEslmAcAd
— digo (@akadigochulo) June 9, 2024

A busca por paralelos entre as duas cantoras teve início em março deste ano, quando Camila divulgou uma prévia de seu álbum nas redes sociais. No vídeo, ela coloca a cabeça para fora de um carro em movimento enquanto canta I Luv It, primeiro single do disco. Alguns internautas apontaram similaridades entre a faixa, que tem um refrão simples e repetitivo, e I Got It, canção de Charli XCX lançada em 2017 com as mesmas características. A estrela do Reino Unido não tardou a responder: no dia seguinte, publicou um vídeo em um carro, com uma roupa semelhante a de Camila, cantando sua própria música. Apesar da resposta irônica, Charli pareceu não se incomodar com as comparações. “Vamos lá, bagunça é divertido! Nada importa!”, disse em um tuíte, logo após a publicação do vídeo.

coming soon(er than you think)

coming soon(er than you think)

xoxo💘c https://t.co/MnvUQ4nkXj pic.twitter.com/qYRJDqzcv8
— camila (@Camila_Cabello) March 6, 2024

Continua após a publicidade