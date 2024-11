Como será o especial de fim de ano – talvez o último – de Roberto Carlos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nesta quarta-feira, 27, o cantor Roberto Carlos, de 83 anos, gravará no Allianz Parque, em São Paulo, aquele poderá ser seu último especial de fim de ano da Globo. Além da idade avançada, pesa a favor do fim do programa, no ar há mais de 50 anos, o fim do contrato do músico com a Globo, em março de 2025.

Ídolo do rock no início da carreira, na época da Jovem Guarda, Roberto Carlos, fará um especial com cara de despedida para celebrar seus 60 anos de carreira. Do rock, ele convidou Roberto Frejat (ex-Barão Vermelho), Paulo Ricardo (ex-RPM) e João Barone (Paralamas do Sucesso). Ele ainda contará com a participação especial de Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Wanderléa, Chitãozinho & Xororó, Sophie Charlotte, Leticia Colin e Dira Paes. O programa será o segundo após a morte de seu melhor amigo e parceiro de composições, Erasmo Carlos, em 2022.

Apesar de estar fora da Globo, o especial terá a direção de Boninho e produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias e direção-geral de Angélica Campos.

