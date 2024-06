Como será a aposentadoria de Cindy Lauper após show no Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Cindy Lauper, de 70 anos, anunciou sua aposentadoria nesta segunda-feira, 3, e que sua próxima turnê será de despedida dos palcos. A turnê passará por 23 cidades da América do Norte até o final deste ano. A artista, no entanto, não revelou as razões para fazer a turnê de despedida. Ela completa 71 anos no dia 22 de junho.

Intitulada Girls Just Wanna Have Fun Farewell será a primeira grande turnê da cantora em uma década e começará em 18 de outubro, em Montreal, e terminará em 5 de dezembro, no United Center, de Chicago.

Antes dessas datas, a cantora passará pelo Brasil, onde se apresentará no dia 20 de setembro, no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. No mesmo dia só se apresentarão mulheres, no que foi batizado de “Dia Delas”, pela produção do evento.

Na terça-feira, 4, estreia na Paramount+ uma série sobre sua carreira, Let The Canary Sing. A série tem direção de Alison Ellwood, e estreou no festival de Tribeca, no ano passado. Nesta terça-feira ela também deixará suas mãos marcadas no Chinese Theatre, em Hollywood Boulevard, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

