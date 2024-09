Como Jon Bon Jovi impediu mulher desconhecida de pular de uma ponte

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Enquanto filmava um clipe em Nashville nesta terça-feira, 10 de setembro, o roqueiro Jon Bon Jovi, de 62 anos, se distraiu da música por um instante e, surpreendentemente, notou uma mulher à beira de uma ponte. Junto a outra pessoa, o músico convenceu a desconhecida a voltar para o chão firme, a abraçou e conversou com ela por alguns minutos — acontecimentos capturados por uma câmera de segurança próxima ao local. O vídeo divulgado pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville dura menos de quatro minutos e se encerra com ele, sua equipe e a mulher resgatada andando juntos para fora do quadro.

Vídeo capturou o momento

A atitude foi muito elogiada pela polícia local, que compartilhou o registro em sua conta no X, antigo Twitter. Na postagem, o chefe do departamento, John Drake, estimula fãs do cantor a levarem o ocorrido como exemplo: “É preciso que todos nós ajudemos a nos manter seguros”.

O cantor não se pronunciou sobre o incidente em suas redes ou à imprensa. Fora dos palcos, Jon Bon Jovi é conhecido também pelo trabalho com a JBJ Soul Foundation, caridade voltada a solucionar problemas para pessoas desabrigadas e abaixo da linha da pobreza por meio da distribuição de alimentos, casas acessíveis, serviços sociais e preparo para o mercado de trabalho.

Atualmente, o cantor retoma as atividades da banda Bon Jovi, tendo lançado o disco Forever em junho após quatro anos de hiato. Seu retorno vem após anos de tratamento para o desgaste das cordas vocais, batalha narrada no documentário Thank You, Goodnight, disponível no Disney+.

