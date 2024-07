Como foi o show que Justin Bieber fez em casamento bilionário na Ásia

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor canadense Justin Bieber teria recebido cerca de 10 milhões de dólares para tocar em uma festa de pré-casamento do filho do homem mais rico da ásia, o empresário indiano Mukesh Ambani, presidente da empresa Reliance Industries, cujo patrimônio líquido é estimado em 120 bilhões de dólares. O evento celebrou o casamento de Anant Ambani com Radhika Merchant, filha de um magnata do setor farmacêutico.

Recluso desde o Rock in Rio 2022, o músico evita fazer aparições públicas e shows, especialmente após ter revelado sofrer de doença de Lyme, que causa manchas vermelha na pele, febre, dores musculares, inchaço nas articulações e até complicações no cérebro e nos nervos. O músico não só fez um baita show, como se divertiu, dançou, posou para fotos e interpretou seus principais hits, como Baby, Sorry e What Do You Mean.

Esta não é a primeira vez que a família contrata um mega-astro para suas festas. Rihanna já se apresentou por lá, também em uma festa de pré-casamento do casal Anant e Radhika. A família agora quer shows privados de Adele, Drake e Lana Del Rey.

