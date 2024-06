Como foi o retorno do R.E.M. após 15 anos da separação do grupo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os integrantes do R.E.M. se reuniram pela primeira vez em 15 anos para uma apresentação ao vivo em Nova York. A banda foi incluída no Songwriters Hall of Fame e realizou o show para celebrar o feito.

Os músicos Michael Stipe (voz), Mike Mills (baixo), Peter Buck (guitarra) e Bill Berry (bateria) tocaram o clássico Losing My Religion. A formação contou ainda com o baterista Berry, que não tocava com o grupo há mais de 17 anos, quando deixou a banda.

A última vez que a banda se apresentou ao vivo foi em março de 2009. Em 2011, eles anunciaram o fim do grupo. Os músicos também concederam uma entrevista ao programa CBS Morning e reafirmaram não haver planos para o retorno da banda. “Nunca seria tão bom quanto já foi. Quando a banda acabou, não havia nada em que pudéssemos concordar musicalmente (…) E agora simplesmente conseguimos por não estarmos juntos o tempo todo”, disse o guitarrista Petere Buck.

O vocalista Michael Stipe concordou. “Estamos aqui para contar a história, sentados juntos na mesma mesa, com profunda admiração e amizade para toda a vida.”

