Como foi o churrasquinho que Zara Larsson curtiu na casa de Dennis DJ

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora pop sueca Zara Larsson, de 26 anos, que se apresentou no Rock in Rio no sábado, 14, curtiu um churrasquinho na casa de Dennis DJ logo após o festival. O registro da visita foi divulgado pelo próprio músico em suas redes sociais.

No encontro, Zara dançou a música Joga Pra Lua, gravada por Dennis em parceria com Anitta e Pedro Sampaio, e brincou na mesa de som de Dennis. Ela ainda tomou alguns drinks e jogou totó. Na legenda da foto, Dennis escreveu: “Foi um prazer tê-la em minha casa”. A cantora respondeu: “Me chama se precisar apertar uns botões”.

Dennis DJ participou do show de Zara no Rock in Rio, no palco mundo. Juntos eles apresentaram o remix em funk do hit Ammunition.

