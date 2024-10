Como apoio de cantor porto-riquenho pode ajudar Kamala Harris nas eleições

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O rapper porto-riquenho Bad Bunny, um dos artistas mais ouvidos do mundo nas plataformas de streaming, anunciou seu apoio à candidata democrata Kamala Harris, na disputa pela presidência dos Estados Unidos. O apoio do músico é especialmente importante e pode ajudar a conquistar votos no estado da Pensilvânia, um dos chamados swing-states, locais onde os eleitores ainda não decidiram em quem votar e lar de cerca de 300.000 porto-riquenhos.

O apoio foi divulgado por meio de seu Instagram, onde Bad Bunny repostou um vídeo em que Kamala fala sobre os planos para Porto Rico e critica a resposta ruim de Trump, quando presidente, durante os furacões Maria e Irma, que atingiram a ilha caribenha em 2018 e deixaram cerca de 3.000 pessoas mortas.

Porto Rico é um território não incorporado dos Estados Unidos e, embora os moradores tenham cidadania americana, eles não podem votar para presidente ou vice-presidente. Mesmo assim, a influência de Bad Bunny é imensa entre o eleitorado que vive nos Estados Unidos e pode votar, especialmente na Pensilvânia, onde 300.000 pessoas estão nesta situação.

