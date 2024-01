Como a camisa de time de futebol de Campinas virou peça desejada na Coreia

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O uniforme de 1996 do Guarani, time de Campinas, interior de São Paulo, campeão brasileiro em 1978 e atualmente na série B, virou febre entre ídolos dos grupos de k-pop na Coreia do Sul, se tornando uma desejada peça de roupa entre os jovens asiáticos.

A principal responsável por divulgar a camisa é a cantora Gaeul, que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, vocalista do grupo IVE, que fez a peça viralizar após usar o uniforme em uma foto publicada em suas redes sociais. Após a foto, outra cantora pop, a Rio, do grupo japonês Niziu, também apareceu com a camisa. O time, no entanto, não está lucrando com nenhuma dessas vendas, já que as peças não são oficiais.

Após as fotos, as lojas coreanas e japonesas começaram a replicar o uniforme com o escudo do Guarani e em camisas de diversas cores, até preta, cor do rival Ponte Preta. A razão para o interesse na camisa, defendida pelo próprio time, pode ter relação com uma excursão que a equipe fez em 1996 pelo Japão para disputar dois amistosos. A camisa foi trocada com outros jogadores após o fim do jogo e outras distribuídas para fãs.

Bem vindos ao Bugre Kpop! 🏹🇳🇬

Perfil dedicado a exaltação do Guarani Futebol Clube e o Kpop. 🤍💚 pic.twitter.com/TYZiUbZYUJ — bugre do kpop 🏹 (@guarani_kpop) October 10, 2023

🚨SIM, É ISSO MESMO! ELE ATACA NOVAMENTE a IU simplesmente esbanjando seu casaquinho de lã do BUGRE em Milão pic.twitter.com/5bAzFV6BT4 — bugre do kpop 🏹 (@guarani_kpop) January 15, 2024

🇯🇵🇳🇬 Diretamente de Tóquio pra Campinas. É uma honra ver a Rio, do grupo japonês NiziU, com o nosso manto. É o Guarani até do outro lado do mundo! 🏹 Quem sabe depois não atualizamos a camisa, @niziu__official? 💚 pic.twitter.com/dgFqujdSUi — Guarani Futebol Clube (@guaranifc) October 9, 2023

