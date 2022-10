Com Billie Eilish e Blink 182, Lollapalooza Brasil divulga lineup completo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 11 out 2022, 10h35 - Publicado em 11 out 2022, 10h06

Os organizadores do Lollapalooza divulgaram nesta terça-feira, 11, todas as atrações que irão se apresentar no festival, em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de março de 2023. Entre os principais nomes estão Drake, Billie Eilish, Blink 182, Tame Impala, Rosalía e Lil Nas X. Ao todo, o festival somará mais de 80 horas de música.

O Blink 182 virá ao Brasil com sua formação original: Mark Hoppus, Travis Baker e Tom DeLonge. O retorno do trio, separado há anos, era aguardado com ansiedade pelos fãs, porém tido como pouco provável. Hoppus anunciou recentemente que estava se tratando contra um câncer, já curado. Já Baker havia desenvolvido uma fobia de aviões que o impedia de viajar para lugares muito distantes. A fobia, aparentemente, foi superada. Só faltava mesmo o retorno de DeLonge, anunciado recentemente.

Outro destaque é a cantora Billie Eilish que havia anunciado shows no Brasil em 2020, mas cancelou devido a pandemia. Rosalía também retorna ao país poucos meses após uma concorridíssima e única apresentação que fez no Espaço Unimed, em agosto. Desta vez, ela finalmente terá a oportunidade de se apresentar para um público maior. O rapper Drake também retorna ao Brasil após um controverso show que fez em 2019 no Rock in Rio. Na ocasião, o músico proibiu a transmissão do show pela TV e no gramado do festival, o público reclamou da baixa iluminação do palco. Já o rapper Lil Nas X, um dos maiores nomes do gênero da atualidade, fará no Lollapalooza seu primeiro show no Brasil. Completa a lista de headliner a banda Tame Impala, que lançou em 2020 o elogiado álbum The Slow Rush.

Entre os outros nomes confirmados estão Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Claptone, Fred Again, Alison Wonderland, Gorgon City, Tove Lo, Aurora, Purple Disco Machine, Conan Gray, Wallows, Dominic Fike, Melanie Martinez, L7nnon, Ludmilla, Cigarretes After Sex, Rise Against, Polo & Pan, John Summit, Omar Apollo, Sofi Tukker, Filipe Ret, Pitty, Pedro Sampaio, Anavitória, Modest Mouse, Os Paralamas do Sucesso, Black Alien, Mochakk, Yungblud, Rashid, 100 Gecs, Nora en Pure, Dubdogz X Kvsh, Liu, Suki Waterhouse, Hot Milk, Gilsons, Devochka, Tássia Reis, Carol Biazin, Tuyo, O Grilo, Black Pantera, Eli Iwase, Madds, Medulla, Planta & Raiz, D-Nox, Öwnboss, Ana Frango Elétrico, Rooftime, Santti, Mulamba, Larissa Luz, Melanie Ribbe, Gab Ferreira, Binaryh, Carola, Baby Deekapz, Camila Brunetta, Aliados, Aline Rocha, Valentina Luz, Brisa Flow, Number Teedie, Carol Seubert e Curol.

No momento, duas modalidades de ingressos estão disponíveis para a compra. São elas: o quarto lote do Lolla Pass, por R$ 1.500,00, ingresso que dá acesso aos três dias de evento; e o terceiro lote de Lolla Comfort (Pass), por R$ 2.450, ingresso que dá acesso aos três dias de evento e a uma área que estreou em 2022, garantindo um espaço em que o conforto vem em primeiro lugar, com área de descanso, lockers e food trucks exclusivos, banheiros de água corrente, entre outras facilidades. Os ingressos Lolla Lounge (Pass) já estão esgotados. A compra pode ser feita no site (https://lollapalooza.sales.ticketsforfun.com.br/ – com taxa) e na bilheteria oficial (sem taxa), no Teatro Renault, em São Paulo.