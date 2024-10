Com álbum de country, Post Malone estará em festival sertanejo no Brasil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O rapper Post Malone, que já se apresentou no Lollapalooza, em 2019, no Rock in Rio, em 2022, e no The Town, em 2023, foi anunciado com atração de um dos maiores festivais de sertanejo do país, o VillaMix, que acontecerá em 21 de dezembro, na Neo Química Arena (Itaquerão), em São Paulo. O artista trará ao Brasil sua nova turnê, do seu elogiado álbum country F-1 Trillion, que lançou recentemente, e chegou a ocupar os primeiros lugares, batendo, inclusive, Taylor Swift.

O músico já disse em diversas ocasiões que gosta muito do Brasil e sempre que pode, vem para o país para fazer shows. O festival Villa Mix entrou em hiato nos últimos cinco anos, devido à pandemia, mas retorna agora. Já passaram pelo festival nomes como Shawn Mendes, J Balvin, Demi Lovato, Maluma, Liam Payne e Rudy Mancuso. Além de country e sertanejo, a edição deste ano do festival também terá atrações de pop no lineup.

Com este álbum de country, o cantor foi indicado em quatro categorias no Country Music Awards, a mais importante premiação do gênero nos Estados Unidos.

A venda de ingressos começa no dia 7 de outubro pelo site eventim.com.br.

