Chris Martin revela que 12° álbum do Coldplay será o último; saiba por quê

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Prestes a lançar seu 10° álbum, Moon Music, em 4 de outubro, a banda inglesa Coldplay fará somente mais dois discos antes de se aposentar, revelou o vocalista Chris Martin. “Faremos apenas 12 álbuns e isso é real. Sim, eu prometo”, disse Martin em uma entrevista com Zane Lowe, na Apple Music. “Porque menos é mais e, para alguns dos nossos críticos, menos ainda seria ainda mais. É muito importante que tenhamos esse limite”, acrescentou.

De acordo com o músico, esse planejamento foi essencial para que a banda mantivesse o controle de qualidade de seus lançamentos. Ele também apontou outros grandes artistas que têm uma discografia limitada. “Há apenas sete livros de Harry Potter. Há apenas 12 álbuns e meio dos Beatles, e quase o mesmo para Bob Marley, ou seja, todos os nossos heróis. Além disso, ter esse limite significa que o controle de qualidade está muito alto agora, e para uma música entrar, é quase impossível, o que é ótimo”, explicou.

Outra razão pela qual o Coldplay pretende encerrar suas atividades após o 12° álbum é a necessidade de descanso dos membros da banda. “Há muita disputa entre as pessoas para fazer um ótimo projeto”, disse Martin. “Eu quero dar aos outros um pouco da vida deles para si mesmos. Não quero que, quando chegarmos aos 60 anos, eu esteja, tipo, ‘Will [Champion, baterista do grupo], precisamos de você. Vamos lá! Podemos fazer melhor do que isso!’. Então, se fizermos algo juntos depois disso, criativamente, além de uma turnê, será algo diferente, ou será algo paralelo, ou será uma compilação de coisas que não tínhamos terminado”. O vocalista confirmou, também, que não planeja se aposentar após o fim do grupo, apesar de não revelar se pretende começar uma carreira solo ou formar outra banda.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: