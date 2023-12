Cantor gospel morre após passar mal no palco em show na Bahia

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor gospel Pedro Henrique morreu aos 30 anos após passar mal durante um show em Feira de Santana, na Bahia, na noite desta quarta-feira, 13. A gravadora do músico confirmou a informação nesta manhã em uma publicação nas redes sociais. “Nos alegramos tantas vezes juntos, e agora choramos com os que choram. O segmento da música cristã está de luto. A família Todah Music está de luto. O céu em coro recebe um filho ilustre”, diz o texto. Segundo um dos membros da banda, a causa da morte teria sido um infarto.

Pedro cantava o louvor Vai Ser Tão Lindo quando passou mal e caiu no palco. Ele foi socorrido no local pela banda e pela produção. Em seguida, o cantor foi levado para uma policlínica próxima ao evento em que se apresentava, mas não resistiu. “Há situações na vida muito difíceis, nas quais não temos explicação. Basta entendermos que a vontade de Deus prevalece!”, diz a nota da gravadora, que descreve o músico como “um jovem alegre, amigo de todos, filho único, um esposo presente e um pai super dedicado”.

Pedro Henrique começou na música ainda criança, aos 3 anos, quando fez sua primeira aparição pública. Em 2015, o cantor se lançou na carreira profissional com covers no YouTube. Seu primeiro trabalho lançado foi o álbum Grande é o Senhor, ainda como parte de uma banda. Pouco depois, em 2019, deu início à carreira solo. Entre seus maiores sucessos estão canções como Descendência e Foi a Mão de Deus. Pedro era casado e tinha acabado de se tornar pai. Ele deixa a esposa, Suilan, e a filha Zoe, de um mês.

