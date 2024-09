Cantor do Journey é consolado por colegas após show no Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma das atrações principais do Rock in Rio no dia 15 de setembro, a banda Journey tentou agitar o público com sucessos dos anos 1980, mas acabou chamando atenção pelos motivos errados. No comando, o vocalista filipino Arnel Pineda desafinou ao longo de toda a apresentação, que ainda teve problemas técnicos com a mixagem do som. O desempenho constrangedor não só frustrou os presentes, como espectadores de todo o globo graças à transmissão ao vivo e vídeos compartilhados na internet. Ciente da recepção negativa, o cantor usou o Instagram neste domingo, 22, para lamentar o ocorrido, oferecendo aos fãs do grupo a chance de decidir seu destino: se a publicação atingisse a ambiciosa marca de 1 milhão de comentários exigindo sua saída, ele pediria demissão. Por hora, contudo, o espaço tem sido mais aproveitado por fãs e colegas que o acalentam.

A publicação ainda passa longe do número grandioso. São pouco mais de 3.300 comentários. O porto-riquenho Luis Fonsi, de Despacito, é um dos que suplica pela permanência de Pineda, junto a alguns nomes do rock. Para Michael Sweet, da banda Stryper, o cantor é um de seus vocalistas favoritos, enquanto o baterista Aquiles Priester garante que ele “é a pessoa correta para o trabalho”. Já o brasileiro Nando Fernandes, da banda Sinistra, chamou o líder do Journey de “gigante” e atribuiu a ele a longevidade da banda ao longo dos últimos 17 anos. “Sua verdade não está no Rock in Rio, mas em sua carreira maravilhosa”, escreveu.

No texto publicado, Pineda agradece aos espectadores que acompanham a turnê atual desde fevereiro e anexa o link para um vídeo que destaca seus piores momentos no palco do festival carioca. Segundo ele, “ninguém no mudo está mais devastado com isso”. “É realmente incrível como mil coisas certas que você fez serão esquecidas só por causa disso… e de todos os lugares, é no Rock In Rio. Mental e emocionalmente, já sofri e continuo sofrendo, mas ficarei bem. Logo, aqui vai: estou oferecendo a chance agora (especialmente para aqueles que me odeiam desde o começo) de escrever ‘fique’ ou ‘vá’ aqui mesmo. Se ‘vá’ chegar ao milhão, renunciarei de vez”, concluiu.

Pineda é vocalista do grupo desde 2007, quando foi descoberto pelo guitarrista Neal Schon por meio de vídeos no YouTube.

