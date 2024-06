Bruno Mars fará show beneficente em São Paulo com ingressos a R$ 50

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Bruno Mars, que fará 14 shows em estádios no Brasil, anunciou nesta quinta-feira, 13, mais uma apresentação em 1º de outubro, antes da data prevista do primeiro show da turnê no país. Desta vez, o show será beneficente com a renda revertida para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O local ainda não foi divulgado.

O artista se apresentará para pessoas que forem sorteadas após fazerem uma doação de, no mínimo, 50 reais para a Organização Não Governamental Ação da Cidadania. A cada doação, um número da sorte será gerado para o e-mail cadastrado. O sorteio ocorrerá no dia 12 de julho, que também é a data limite para as doações. Ao todo, 1.500 pessoas serão contempladas. O evento também conta com o patrocínio da cervejaria Budweiser.

Bruno Mars fará outras 14 apresentações no Brasil, sendo que seis delas serão em São Paulo. Além da capital paulista, ele também tem apresentações agendadas no Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

Confira as outras apresentações de Bruno Mars no Brasil:

4 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

5 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

8 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

9 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

12 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

13 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

16 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

19 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

20 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

26 de outubro: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

27 de outubro: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

31 de outubro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

1 de novembro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

5 de novembro: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

