Beyoncé se veste de Pamela Anderson e apoia Kamala Harris em clipe

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Sem lançar um clipe desde o disco visual Black is King, de 2021, Beyoncé quebrou seu hiato audiovisual nesta terça-feira, 5 de novembro, para celebrar o Halloween e reforçar seu posicionamento sobre a eleição presidencial americana, na qual apoia a democrata Kamala Harris. Em vídeo intitulado Beywatch, ela se veste de Pamela Anderson no seriado S.O.S. Malibu (1989-1999) e no filme Barb Wire: A Justiceira (1996), canta a faixa Bodyguard, sucesso do recente álbum Cowboy Carter, e ainda estimula seus fãs a votarem quando dispara uma pistola falsa e projeta bandeira com o imperativo: “Vote!”

Ao longo do vídeo, a cantora emula outras marcas da atriz americana, como a corrida pela areia de S.O.S Malibu. Ao fim, deseja um “feliz beylloween” aos espectadores e reforça o pedido que votem. Antes disso, a cantora já havia permitido que a campanha de Harris utilizasse músicas suas, como Freedom, de Lemonade (2016), em materiais promocionais e comícios. Em outubro, ela compareceu a um deles em Houston e descreveu a candidata como “uma mulher que está lutando pelo que o país realmente precisa no momento”. Para Beyoncé, apoiar Harris é extensão de seu papel como “mãe preocupada com o mundo em que vivem as minhas e todas as crianças, um mundo em que elas possam controlar os próprios corpos, um mundo em que não somos divididos”. “Nosso passado, presente e futuro se encontram aqui”, concluiu.

Quando se encerra a eleição americana de 2024?

A eleição americana se encerra às 3 da manhã desta quarta-feira, 6 de novembro. Após o fim do período destinado para que eleitores façam sua parte, a contagem de votos começa e pode ir até o final de semana, devido à disputa acirrada, possíveis recontagens e queixas legais. Em 2020, por exemplo, Joe Biden foi declarado eleito quatro dias após o fim dos votos.

