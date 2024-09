Beyoncé é esnobada no mais importante prêmio de country dos EUA

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Beyoncé foi a grande esnobada de um dos mais importantes prêmios de country music dos Estados Unidos, organizado anualmente pela Country Music Association. A artista, cujo álbum Cowboy Carter estreou em primeiro lugar nas paradas, tornando-a a primeira mulher negra a garantir esse lugar, e que contou com participações de ícones do gênero, como Dolly Parton e Willie Nelson, aparentemente, não foi bom o suficiente para ganhar uma indicação.

Desde o lançamento do álbum, artistas de country, radialistas e DJs nos Estados Unidos têm feito campanha contra o disco da cantora. Uma rádio de Oklahoma, por exemplo, se negou a tocar a música de Beyoncé sob a justificativa simples e direta de que eles não tocavam Beyoncé. Nas redes sociais seguiu-se um debate de que a decisão era racista. Agora, foi a vez da CMA se esquecer da cantora.

Sobre o disco, Beyoncé já disse que a inspiração para escrevê-lo veio de sua família, em Houston, e suas conexões com country. Já o rapper Post Malone, que também lançou um álbum de country esse ano, foi lembrado, com quatro indicações. O músico negro Shaboozey, que também canta country, foi indicado. Ele participou do disco de Beyoncé e fez uma menção a ela ao agradecer a indicação. “Obrigado Beyoncé por abrir uma porta para nós, começar uma conversa e nos dar um dos álbuns country mais inovadores de todos os tempos”, ele escreveu.

Entre as principais indicações da CMA deste ano estão artistas com Luke Combs, Jelly Roll, Chris Stapleton, Morgan Wallen e Laney Wilson.

Esta não é a primeira vez, no entanto, que uma música de Beyoncé é recusada na categoria country. Em 2016, ela tentou inscrever Daddy Lessons na categoria country, do Grammy, mas foi rejeitada. Em 2019, outro debate ocorreu, desta vez com o Lil Nas X, que tentou inscrever Old Town Road na mesma categoria.

