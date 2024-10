Baleado na cabeça, músico do Ultraje a Rigor tem alta um ano após o crime

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, de 57 anos, baixista da banda Ultraje a Rigor, finalmente deixou o hospital nesta segunda-feira, 7, após ficar mais de um ano internado. Ele segue para uma clínica de reabilitação onde dará prosseguimento ao tratamento.

Mingau foi baleado na cabeça em setembro do ano passado, em Paraty, no litoral sul-fluminense, após sofrer um assalto. Ele ficou quatro meses internado na UTI e passou por várias cirurgias. Antes de tocar com o Ultraje a Rigor, Mingau foi baixista da banda Ratos de Porão até 1985. Ele está no Ultraje desde 1999, após a saída de Serginho.

A notícia da saída do músico foi revelada por sua filha, Isabella Aglio, nas redes sociais. “Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui – médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, fonoterapeutas e também o pessoal da segurança e de limpeza que o ajudaram a evoluir até a alta hospitalar. Agora, estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho”, escreveu Isabella. “Meu pai continua nos ensinando a ter paciência. E demonstra uma força absurda. Responde aos pedidos da minha mãe e meu exprimindo pelo olhar o que ele quer. E cada dia é uma emoção diferente”, finaliza.

