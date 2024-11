Autor de ‘Luar do Sertão’, João Pernambuco ganha homenagem tocante

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nesta sexta-feira, 22, quando se celebra os 141 anos de nascimento João Pernambuco (1883-1947), artista que revolucionou a música brasileira como o primeiro compositor a escrever para violão solo no país, autor do hino sertanejo Luar do Sertão, será lançado no YouTube o projeto audiovisual João Pernambuco – Coração do Violão, homenagem da cantora mineira Glaucia Nasser ao violonista. O show, gravado em maio deste ano no histórico Teatro de Santa Isabel, abraça a música de João dando voz ao cancioneiro composto pelo artista, assim como aos que o inspiraram e aos que por ele foram influenciados.

Produzido e interpretado pela cantora mineira Glaucia Nasser, o audiovisual do espetáculo será lançado em grande estilo em frente ao Paço do Frevo, onde estarão reunidos os tradicionais Bloco da Saudade, Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco e a Orquestra de Frevo do Maestro Oséas, que saudarão a primeira aparição do boneco gigante de João Pernambuco, encomendado por Glaucia ao mestre Camarão, bonequeiro de Olinda. Em 6 de abril de 2025, no Theatro Municipal de São Paulo, espaço onde o músico se apresentou, a convite de Afonso Arinos, há mais de um século atrás, ocorrerá outra apresentação do espetáculo.

“João Pernambuco é um dos grandes representantes dessa continental cultura nacional e uma inspiração para todos nós. Este projeto me toma o corpo, a alma, o espírito. Faz a gente se sentir verdadeiramente brasileiro. É ir à raiz do Brasil e dizer a todos nós o tamanho da nossa grandeza”, diz Glaucia, em comunicado oficial.

A cantora Glaucia Nasser passou as últimas duas décadas pesquisando a música caipira pelos sertões e recantos do país, investigando as origens e o legado do cancioneiro nacional, como Chiquinha Gonzaga. Agora, mergulha em João Pernambuco, em projeto produzido pela Fundação Brasil Meu Amor, da qual é cofundadora.