Atração do Rock in Rio falta show e posta vídeo em jogo do Corinthians

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor MC Ryan SP, que era aguardado no show de trap no palco Mundo do Rock in Rio, neste sábado, 21, em dia dedicado ao Brasil, faltou a apresentação. Algumas horas depois, o músico postou em suas redes sociais um vídeo na Arena do Corinthians, em São Paulo. A apresentação, que teve um atraso de 1h20, contou com Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi e Veigh. O rapper cearense Wiu, que não estava anunciado, também participou do show.

Em Itaquera, em São Paulo, o Corinthians venceu o Atlético-GO por 3 a 0 e o músico aparece em um vídeo com a filha Zoe, de 9 meses. “Mostrando para minha princesinha o Timão”, ele escreveu na legenda.

Na véspera, Ryan havia publicado um vídeo no hospital. Na legenda, ele dizia que havia pegado uma gripe forte. “Parece que caiu uma parede na minha cara”, ele contou.