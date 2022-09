Astro casado, tentação online: Adam Levine admite affair com modelo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após uma influenciadora digital chamada Summer Stroh alegar ter tido um caso extraconjugal com Adam Levine, o vocalista da banda Maroon 5 – que é casado com a top model da Victoria’s Secret Behati Prisloo desde 2014 – quebrou o silêncio nas redes sociais nesta terça-feira, 20, assumindo ter conversado em tom de flerte com a jovem. O cantor justificou a atitude como inapropriada, mas negou ter tido contato físico com a desconhecida. Adam Levine começou a namorar Behati em 2012, e os dois já são pais de duas crianças, Dusty Rose e Gio Grace Levine, de 6 e 4 anos, respectivamente – e a aguardam um terceiro filho.

Nesta semana, Summer Stroh publicou um vídeo nas redes sociais para expor o caso, após um suposto amigo ter tentado vender a história para um tabloide americano. Ela alegou ter vivido um romance com o artista por um ano e disse que ele chegou a perguntar se poderia batizar o terceiro filho que espera com Behati com seu nome. “Não queria que as pessoas achassem que estou me fazendo de vítima. Um dos meus amigos tentou vender a história para um tabloide. Descobri isso ontem, quando entraram em contato para eu me posicionar. Eu fiquei muito nervosa, é por isso que o primeiro vídeo é uma bagunça. E é por isso que deixei de falar algumas coisas importantes. Eu só me pronunciei porque queria matar a história que iriam publicar”, afirmou a influenciadora.

Em seu perfil no Instagram, Levine disse, sem citar nomes, ter ultrapassado um limite. “Muito está sendo dito sobre mim agora e eu quero limpar o ar. Usei o mau julgamento ao falar com qualquer pessoa que não fosse minha mulher em qualquer tipo de tom de flerte. Eu não tive um caso, no entanto, cruzei a linha durante um período lamentável da minha vida. Em certos casos, fui inapropriado. Falei disso e tomei medidas proativas para remediar isso com minha família. Minha esposa e minha família são tudo que me importa neste mundo. Ser tão ingênuo e estúpido o suficiente para arriscar a única coisa que realmente importa para mim foi o maior erro que eu poderia cometer. Eu assumo total responsabilidade. Vamos superar isso e vamos passar por isso juntos”, defendeu o astro pop.

