As revelações do filho de Yoko Ono e John Lennon sobre casamento dos pais

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Sean Lennon, de 49 anos, filho de John Lennon e Yoko Ono, falou abertamente em entrevista a BBC Radio 6 Music sobre o relacionamento de seus pais e que sua mãe, de 91 anos, jamais superou o relacionamento após a morte do ex-beatle, em 8 dezembro de 1980.

Durante o bate-papo, feito para divulgar o lançamento do box especial de Mind Games, quarto álbum solo de Lennon, em 1973, Sean disse ao apresentador Chris Hawkins que descobriu que sua mãe estava com Lennon na gravação. A revelação é importante porque esse período ficou conhecido como Final de Semana Perdido, de Lennon, em Los Angeles, quando ele teve um caso extraconjugal com May Pang. “Há muitas suposições feitas sobre esse período de tempo”, disse Sean.

“Mas a verdade é que, mesmo quando estavam separados, eles sempre conversavam, então não acho que eles realmente terminaram, todas as coisas dele ainda estavam no apartamento com minha mãe, não é como se eles tivessem se separado de verdade. E, além disso, tudo em que meu pai pensava era nela”, afirmou Sean. “Você olha para a capa do álbum, é uma colagem da minha mãe literalmente do tamanho de uma montanha, e ele é essa coisinha minúscula meio que desaparecendo no fundo. E eu acho que está claro qual era a visão dele sobre minha mãe na vida dele. Ela era monumental, obviamente. E o álbum inteiro é sobre ela”, completa.