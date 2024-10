“Arrasado”: Liam Gallagher diz que Oasis não deverá fazer show no Brasil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Alguns dias após a revista britânica NME dizer que o Brasil estaria na lista de países que a banda Oasis faria shows nesta turnê de reunião, o vocalista Liam Gallagher publicou na rede social X que eles não devem vir ao Brasil.

O músico deu a declaração ao responder um fã que o convidou para tomar uma cerveja após o show em São Paulo. “Acho que não vamos tocar no Brasil. Estou arrasado”, ele escreveu.

I don’t think we’re playing Brazil gutted — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 13, 2024

A turnê que vai ocorrer no segundo semestre de 2025 completaria sua passagem pela América Latina com shows também no Chile, Argentina e México. Os outros países visitados serão Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul, Japão e Austrália. Detalhes sobre espaço, datas e ingressos ainda serão divulgados.

Uma das turnês mais aguardadas do próximo ano, a Oasis Live ‘25 juntou mais de 10 milhões de fãs de 158 países na venda digital das apresentações no Reino Unido e Irlanda, que esgotaram em minutos. Em sites de revenda, o valor chegou a 44.000 reais.

Marco dos anos 1990, o duo tem uma história tumultuosa e havia acabado após uma briga intensa entre os irmãos nos bastidores de um show parisiense em 2009. Lá, o caçula quebrou a guitarra do parceiro e estabeleceu a última gota para que os dois enfim jogassem os laços de sangue e emprego ao léu. Agora, tranquilizam fãs: “As armas estão silenciadas. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou”, escreveram junto ao anúncio do retorno em agosto.

