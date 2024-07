Após turnê mundial, Madonna retoma cinebiografia e revela título

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após a mega-turnê mundial para celebrar seus 40 anos de carreira (e que passou pelo Rio de Janeiro), a cantora Madonna retomou o trabalho no roteiro de sua cinebiografia e deixou escapar o título do filme. Em uma foto compartilhada em seu Instagram, a cantora aparece debruçada sobre o roteiro atrás de uma máquina de escrever onde é possível ler o título Who’s That Girl. A atriz Julia Garner, de Inventing Anna e Ozark interpretará a cantora.

O filme mostrará a juventude da cantora e o título faz referência a uma comédia estrelada por Madonna em 1987 e também ao primeiro single que a alçou aos primeiros lugares das paradas. O filme deverá mostrar ainda o sucesso de Like a Prayer e as filmagens de Evita.

Desde 2020 que a cantora trabalha no roteiro, ao lado de Diablo Cody. A roteirista, no entanto, deixou o projeto em 2021 para trabalhar em outros filmes. Madonna, então, começou a trabalhar com Erin Cressida Wilson. A cantora já disse que o filme mostrará a “luta como uma artista tentando sobreviver em um mundo de homens como mulher”.

