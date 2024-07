Após ingressos esgotarem, Paul McCartney anuncia data extra em SP em 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Com ingressos esgotados para os shows dos dias 15 de outubro, em São Paulo, e 19 de outubro, em Florianópolis, a produção do show de Paul McCartney anunciou nesta segunda-feira, 1, uma data extra na capital paulista em 16 de outubro. A pré-venda para os fãs cadastrados começam nesta terça-feira, 2, e a venda geral na quarta-feira. As vendas online serão feitas pelo site da Eventim.

Os ingressos para os dois primeiros shows se esgotaram em menos de uma semana. Esta será a última chance de assistir a turnê Got Back no Brasil. Nos shows, McCartney faz um emocionante dueto com um vídeo de John Lennon restaurado por Peter Jackson.

O músico já havia se apresentado no Brasil no ano passado, com dez shows lotados, inclusive no Maracanã, no Rio de Janeiro, que contou com a transmissão ao vivo do Disney. A banda que acompanhará McCartney será Paul “Wix” Wickens (teclados), Brian Ray (baixo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) e Abe Laboriel Jr (bateria).

A volta ao Brasil tem importantes marcos a serem celebrados. Esse ano, completam 10 anos desde que Paul se apresentou pela primeira vez no Allianz Parque, sendo o primeiro show de música realizado no espaço. Em Florianópolis, esse será o primeiro show em estádio desde a última passagem do Beatle pela capital catarinense, em 2012.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial