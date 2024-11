A trilha sonora que bombou com o filtro de rejuvenescimento do TikTok

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Há quarenta anos, o Brasil ainda vivia o último suspiro do regime militar, sob a presidência de João Baptista de Oliveira Figueiredo, os fãs de novelas não perdiam um capítulo de Vereda Tropical, estrelada por Mário Gomes e Lucélia Santos, e cabia de tudo no hit parade das rádios. Uma das mais pedidas, como se dizia na época, era Owner of a Lonely Heart, fruto de uma encarnação mais pop da banda progressiva Yes. O rock nacional também estava em alta, com Óculos, dos Paralamas, e Inútil, do Ultraje a Rigor. Ouvia-se também muitas canções românticas, como Careless Wisper, de George Michael. Grande parte dessa produção de 1984 só é tirada da tumba por ouvintes nostálgicos.

A exceção é uma balada para lá de açucarada composta pelo conjunto alemão Alphaville. Forever Young, a música em questão, voltou a fazer um tremendo sucesso graças ao filtro de rejuvenescimento que o TikTok criou para as pessoas voltarem no tempo. Trata-se de uma ferramenta pela qual os usuários podem fazer vídeos relembrando o rosto que tinham quando adolescentes. O negócio viralizou e milhões de vídeos já foram postados com a hashtag #teenagefilter.

A trilha sonora preferida dos usuários combina literalmente com a brincadeira. O refrão de Forever Young diz o seguinte: “Forever young, I want to be forever young” (Jovem para sempre, eu quero ser jovem para sempre). Até hoje a música está no topo das paradas do TikTok, em segundo lugar, atrás apenas de APT., de Bruno Mars e Rosé. O interesse pela música do Alphaville também gerou uma onda no Spotify, com um aumento de cerca de 40% nas audições de Forever Young na plataforma de streaming.,

Confira o vídeo da canção:

Ainda no auge do sucesso, o Alphaville passou pelo Brasil em 1999, fazendo shows e uma aparição no programa Raul Gil. O último lançamento de inéditas do grupo ocorreu em 2017, com o álbum Strange Attractor.