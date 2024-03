A reunião de McCartney e Ringo Starr com filha de Michael Jackson em Paris

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os dois beatles remanescentes, Paul McCartney e Ringo Starr se encontraram nesta segunda-feira, 4, em Paris na França, para assistirem a um desfile da estilista Stella McCartney, filha de Paul, no Paris Fashion Week. Os dois músicos se sentaram próximos em um raro encontro, separados apenas por Paris Jackson, filha de Michael Jackson.

No desfile, Stella McCartney, que também é ativista da causa animal, fez uma apresentação na Semana de Moda de Paris de peças eco-responsáveis, inclusive com couro vegano nas bolsas. A artista quis provar com suas peças, de sua marca fundada em 2001, que a olho nu é impossível distinguir a diferença de um conjunto de couro sintético. O desfile ocorreu no Parc André Citroën.

Paul McCartney também é ativista da causa animal e em seus shows divulga o projeto Segunda Sem Carne, criado em parceria com Stella e sua outra filha, Mary McCartney, em que pedem que as pessoas deixem de consumir proteínas de origem animal nas segundas-feiras. “Ao não comer produtos animais um dia por semana, o impacto ambiental é substancial. Por exemplo, se todo mundo na Grã-Bretanha deixasse de comer carne por um dia, reduziria a nossa emissão de carbono mais do que se todo carro fosse tirado da rua por um dia inteiro! Para essas pessoas que acabam indo para uma dieta completamente vegetariana, há obviamente um impacto ambiental ainda maior”, já disse Paul McCartney sobre o projeto.

Não se sabe o que McCartney conversou com Paris Jackson. Em 1982, no entanto, McCartney fez uma parceria musical com Michael, gravando juntos a música The Girl is Mine. Anos depois, Jackson adquiriu todo o catálogo musical dos Beatles, enfurecendo McCartney ao não dar a ele a oportunidade de recuperar os direitos de suas canções.

