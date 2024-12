A reação de Bob Dylan ao descobrir o título do filme sobre sua vida

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cinebiografia de Bob Dylan, A Complete Unknown, que estreia nos Estados Unidos em 25 de dezembro, e no Brasil em 27 de fevereiro de 2025, teve sua trilha sonora oficial divulgada nesta sexta-feira, 6, com algumas canções de Dylan interpretadas pelo ator Timothee Chalamet.

No Twitter, o cantor Bob Dylan reagiu sobre o título do filme, que em português significa “um completo desconhecido” e é um trecho da música Like a Rolling Stone. “Há um filme sobre mim estreando em breve chamado A Complete Unknown (que título!)”, escreveu Dylan.

O músico – e também ganhador do prêmio Nobel de Literatura 0 também elogiou Chalamet. “Timothee Chalamet está estrelando no papel principal. Timmy é um ator brilhante, então tenho certeza de que ele será completamente crível como eu. Ou um eu mais jovem. Ou algum outro eu. O filme é baseado no livro Dylan Goes Electric, de Elijah Wald – um livro que saiu em 2015. É uma releitura fantástica de eventos do início dos anos 60 que levaram ao fiasco em Newport. Depois de ver o filme, leia o livro”, completou o músico.

Chalamet respondeu ao elogio. “Chocado. Estou muito grato. Obrigado Bob”.

