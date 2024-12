A pausa por tempo indeterminado de uma das maiores duplas sertanejas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma das duplas sertanejas mais ouvidas do país nas últimas duas décadas, Jorge & Mateus, anunciou que fará uma pausa dos palcos sem prazo para retorno. A dupla, que está fazendo uma série de shows em comemoração aos 20 anos de carreira, comentou que está na estrada desde os 18 anos, todos os finais de semana.

Segundo os músicos, o tempo será dedicado à família e para compor novas músicas e poderá durar de um a dois anos. Os shows de despedida começarão em abril de 2025 e os ingressos começarão a ser vendidos neste mês.

A pausa na carreira de Jorge & Mateus segue uma tendência dos músicos sertanejos nos últimos anos. O ritmo tem tido dificuldade em renovar seu público, com a ascensão do trap aos primeiros lugares das paradas. Os artistas Lucas Lucco, Simaria, Zé Neto & Cristiano e Wesley Safadão também deram um tempo no ritmo frenético das turnês para descansar e cuidar da saúde.

