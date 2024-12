O podcast para ‘conversar com Deus’ que foi campeão de audiência em 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O podcast Café Com Deus Pai, do pastor Domingos Rostirola Junior, foi um dos programas mais ouvidos nos serviços de streaming do Brasil – e também da América Latina – em 2024, segundo dados divulgados pelo Spotify. O programa desbancou outros hits de audiência de todo o continente, como Relatos de La Noche, com contos de terror e lendas mexicanas, além de brasileiros como o Podpah e Não Inviabilize. Quando o ranking leva em consideração apenas os podcasts brasileiros ouvidos no exterior, Café Com Deus Pai fica em quarto lugar, perdendo para English With Thiago, PodPah e Astro Vision – Astrologia e Autoconhecimento.

O podcast do pastor Junior Rostirola é um desdobramento do bestseller de mesmo nome. O livro devocional tem a proposta de fazer o leitor reservar um tempo do dia para conversar com Deus. A aposta rendeu ao religioso o posto de autor nacional mais vendido de 2023, com 190.000 cópias da edição publicada pela Editora Vida — colocando-o no topo da lista de Mais Vendidos de autoajuda de VEJA e apenas 50.000 abaixo de É Assim que Acaba, ficção da campeã de vendas americana Colleen Hoover.

Podcasts mais escutados na América Latina em 2024:

1. Café Com Deus Pai | Podcast oficial

2. Relatos de la Noche

3. La Cotorrisa

4. Podpah

5. LAS MEMORIAS DEL ALMA

6. Psicologia na Prática

7. Jota Jota Podcast

8. Inteligência Ltda.

9. Café da Manhã

10. Não Inviabilize

Podcasts brasileiros mais escutados no exterior no Spotify em 2024

1. English with Thiago

2. Podpah

3. Astro Vision – Astrologia e Autoconhecimento

4. Café Com Deus Pai | Podcast oficial

5. Não Inviabilize

6. Inteligência Ltda.

7. Flow Podcast

8. Jota Jota Podcast

9. Palavra é Vidas!

10. Psicologia na Prática

