A inusitada celebração de aniversário do príncipe William com Taylor Swift

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em seu aniversário de 42 anos, na sexta-feira, 21, príncipe William celebrou a data como um reles mortal ao lado dos filhos George, 10, e Charlotte, 9, no show de Taylor Swift em Londres. Após a apresentação, o trio foi ao camarim encontrar a cantora, que tirou fotos com os membros da família real e o namorado, o jogador Travis Kelce – imagens que viralizaram neste sábado nas redes, com a postagem de Taylor parabenizando o príncipe, a quem ela chamou de “M8”, gíria para o termo “mate”, em inglês, que significa algo como amigo ou parça em português.

Vídeos na internet mostram o príncipe dançando e cantando sem pudores o sucesso Shake It Off, de Taylor. Dificilmente alguém vai criticar a, por assim dizer, falta de decoro do soberano, que vem tendo um ano bem difícil – e pôde relaxar ao longo das três horas de show da turnê The Eras Tour, que passou pelo Brasil em novembro: este ano, William assumiu boa parte da agenda da família real, cobrindo a ausência do pai e da esposa, o rei Charles e a princesa Kate, ambos lutando contra o câncer.

Essa não é a primeira vez que William e Taylor se divertem juntos. Os dois subiram ao palco de um evento beneficente, em 2013, para cantar ao lado de Jon Bon Jovi o hit Livin’ on a Prayer. Veja: