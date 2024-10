A escolha infeliz de Anitta em meio à chegada do Furacão Milton em Miami

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Diversas cidades da costa oeste da Flórida, nos Estados Unidos, se preparam para enfrentar o Furacão Milton, desastre natural que chegará na região nesta quinta-feira, 10 de outubro. Com a promessa de tempestade severa, ventos perigosos e enchentes, o fenômeno assusta milhões de civis e, entre eles, a cantora brasileira Anitta, proprietária de uma residência na capital do estado, Miami. Em seu Instagram, a artista comentou o evento com um story, no qual se registrou pensativa e escreveu: “Esta sou eu percebendo que tenho quatro casas diferentes, mas me encontro na de Miami bem quando o furacão chega”, completando a frase com emojis irônicos de palmas.

Os fãs de Anitta, porém, não precisam se preocupar. Apesar da postagem bem-humorada, ela não deve enfrentar transtorno climático maior do que chuva e ventos intensos. Segundo a meteorologista KC Sherman, da CBS News Miami, o sul do estado “conseguirá passar pela semana sem problemas”. Ventos devem ficar entre 30 e 50 quilômetros por hora, enquanto a chuva, intensa, pode chegar a 7 centímetros por hora, com risco moderado de enchentes e outros impactos mínimos.

Já no centro do estado, o Milton pode se tornar uma das tempestades mais devastadoras ali registradas. Integrante da categoria 5, a máxima, ele movimenta ventos de até 256 quilômetros por hora e ganhou impulso das águas do Golfo do México, que atingiram recorde de calor em 2024. Por isso, outras celebridades brasileiras que viajavam pela Flórida ou se abrigaram, no aguardo da melhoria das condições — como as funkeiras MC Loma e Mirella Santos —, ou encurtaram as férias e voltaram para o Brasil — como a família de Leo Santana.

