A entrada no clube dos bilionários de um ícone do rock and roll

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor e compositor americano Bruce Springsteen, segundo a revista Forbes, entrou no clube dos bilionários. Em uma estimativa “conservadora” da revista, o músico tem hoje 1,1 bilhão de dólares.

Grande parte desse valor, segundo a revista, veio a partir de 2021, quando ele vendeu todo o seu catálogo musical para a Sony por cerca de 500 milhões de dólares, a maior transação do tipo já realizada até aquela data para o conjunto de obras de apenas um artista.

Outra parte da fortuna veio da venda de ingressos em 2023. The Boss vendeu 1,6 milhão de tickets, gerando uma receita de 380 milhões de dólares. Além disso, o músico é um dos artistas que mais vendeu álbuns em todo o mundo, cerca de 140 milhões de cópias, e já ganhou 20 Grammys, um Oscar e um Tony.

Nascido em uma família da classe trabalhadora de Nova Jérsei, nos Estados Unidos, Springsteen personificou o ideal do americano que “chegou lá”, especialmente em músicas como Badlands, Hungry Heart e My Hometown. Além, é claro, de clássicos como Born To Run, Born in the U.S.A. e Streets of Philadelphia.

