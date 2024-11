A emotiva homenagem da atriz Rashida Jones ao pai Quincy Jones

A atriz Rashida Jones, estrela de séries como The Office, Park and Recreation e Sunny, prestou homenagem ao pai, o lendário produtor Quincy Jones, que morreu em 4 de novembro, aos 91 anos. A artista compartilhou uma foto de si mesma quando bebê, sendo segurada pelo pai.

Na legenda ela escreveu: “Meu pai era noturno durante toda a sua vida adulta. Ele manteve ‘horas de jazz’desde o ensino médio e nunca olhou para trás. Quando eu era pequena, eu acordava no meio da noite para procurá-lo. Sem dúvida, ele estaria em algum lugar da casa, compondo (à moda antiga, com uma caneta e partitura). Ele nunca me mandaria de volta para a cama. Ele sorria e me trazia para seus braços enquanto continuava a trabalhar… não havia lugar mais seguro no mundo para mim”.

A artista continuou: “Ele era um gigante. Um ícone. Um transformador cultural. Um gênio (…) Todas as descrições precisas do meu pai, mas sua música (e TODO o seu trabalho) era um canal para seu amor. Ele ERA amor. Ele fazia com que todos que ele conheceu se sentissem amados e vistos. Esse é o seu legado”, escreveu. “Tive a sorte de experimentar esse amor de perto. Sentirei falta de seus abraços e beijos e de sua devoção incondicional e conselhos. Papai, é uma [honra] ser sua filha. Seu amor vive para sempre”, finalizou.

Ao longo de sua extensa carreira, Jones venceu 28 prêmios Grammys, dois Oscars honorários e um Emmy. O produtor trabalhou, entre outros, com Michael Jackson e Frank Sinatra. Ao lado do Rei do Pop, foi o responsável pela produção de três álbuns: Off The Wall, em 1979, Thriller, em 1983, e Bad, em 1987. Apenas no ano do lançamento, Thriller vendeu mais de 20 milhões de cópias. O músico também produziu We Are The World, projeto que reuniu diversas estrelas em 1985 com a intenção de arrecadar fundos para a luta contra a pobreza na África. Além de Michael Jackson, participaram artistas como Lionel Richie, Bruce Springsteen, Cindy Lauper, Stevie Wonder, Bob Dylan e Billy Joel.

