A emocionante participação de Michael J. Fox em show do Coldplay

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Aos 63 anos, o ator Michael J. Fox fez uma participação especial no show da banda Coldplay no festival Glastonbury, na Inglaterra, no último sábado, 29. O ator subiu ao palco em uma cadeira de rodas e tocou duas músicas: Humankind e Fix You. O artista enfrenta a doença de Parkinson desde os 29 anos.

O vocalista do Coldplay, Chris Martin, convidou Fox ao palco tocando a música Johnny Be Goode, de Chuck Berry, que o personagem Marty McFly toca no filme De Volta Para o Futuro. ““Aqui está alguém que simplesmente arrasa, com seu riff de Chuck Berry e o jeito como socou Biff… Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas a Michael J. Fox!”, disse Martin.

Chris Martin contou ainda que a principal razão de ele ter montado o Coldplay foi o filme De Volta Para o Futuro. “Obrigado a você Michael, nosso herói”, afirmou.

