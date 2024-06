A declaração do chefão do Spotify que revoltou o mundo da música

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O CEO do Spotify, Daniel Ek, causou revolta entre a comunidade musical nesta semana após afirmar em um tuíte que a criação de conteúdo custa “próximo de zero”. “Hoje, com o custo de criação de conteúdo próximo de zero, as pessoas podem compartilhar uma quantidade incrível de conteúdo”, escreveu Ek.

A declaração sugere que os trabalhos criativos, na realidade, seriam apenas “conteúdos”. Após receber diversas críticas dos músicos, Ek tentou se explicar dizendo que seu ponto não era desvalorizar o tempo, esforço ou recursos envolvidos na criação das obras, mas “identificar e garantir que as ideais e peças de arte ousadas, emocionantes e que mudam o mundo não se percam na cacofonia da internet”. Segundo o executivo, muito do que ouvimos “se torna obsoleto rapidamente”.

O executivo, ignorando completamente o que necessário para fazer música, não levou em consideração em seu infeliz comentário que é necessário anos de estudo musical, além das despesas de estúdio, ensaios, equipamentos musicais, sem contar o trabalho criativo e, claro, a dificuldade em vencer os algoritmos para se destacar entre milhares de músicas que surgem todos os dias.

