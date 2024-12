A curiosa alma roqueira de uma das maiores duplas sertanejas do Brasil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma das duplas sertanejas mais famosas do Brasil, Chitãozinho & Xororó, guarda uma curiosa ligação com o rock and roll. Os irmãos paranaenses já contaram diversas vezes que o ritmo pesado os influencia desde o início da carreira. Exímio violonista e dono de voz afiada, Xororó virou fã da banda Linkin Park, após o lançamento do último álbum do grupo americano. A revelação foi feita pelo cantor Daniel, em entrevista ao Fantástico. O neto de Xororó, Theo, de 10 anos, filho de Sandy com Lucas Lima, foi ao show da banda, no Allianz Parque, acompanhado do pai.

O interesse pelo rock vem desde o início da carreira. Em inúmeras entrevistas, a dupla afirmou ser fã de Beatles, Neil Diamond e também de country. Além disso, os sertanejos são amigos e já fizeram parcerias com vários roqueiros. Recentemente, gravaram uma música com a banda Fresno, lançado neste ano. Com o grupo gaúcho, aliás, eles já haviam lançado um disco em 2008, patrocinado pela Coca-Cola. A dupla também tem grande amizade com o guitarrista do Sepultura, Andreas Kisser.

O novo disco dos sertanejos, intitulado José & Durval, lançado neste ano, ganhou esse nome justamente porque a dupla queria fazer um trabalho que não fosse sertanejo. No álbum, eles passeiam por vários estilos musicais, inclusive o rock, pop, folk e country. Também neste ano, a dupla se apresentou no Rock in Rio. Apesar de o show ter sido de músicas sertanejas, em dado momento, Xororó fez um solo de guitarra digno de bandas de rock. Os irmãos, aliás, estiveram presentes no primeiro Rock in Rio, em 1985, para assistir ao show da banda Yes.

Ao relembrar a carreira da dupla, os indícios de que eles guardam uma veia roqueira estão em canções como Frio da Solidão (Don’t Let Me Down), gravada com o Roupa Nova, versão em português do The Hollies, de Graham Nash. Eles também já gravaram Tente Outra Vez, de Raul Seixas, e tocaram a canção ao vivo em um especial de fim de ano da Record. Vale lembrar ainda que o solo de guitarra de Evidências, se tirado do contexto, poderia muito bem entrar em qualquer canção de rock.

